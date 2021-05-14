六人行團聚特別篇5月27日開播 客串嘉賓有BTS、女神卡卡

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（法新社紐約13日電） 串流影音平台HBOMax今天宣布，美國經典影集「六人行」（Friends）團聚特別節目將在5月27日開播，客串嘉賓名單有韓國人氣團體防彈少年團、貝克漢、女神卡卡等巨星。

六人行團聚特別節目前導預告可以看到，6名主角勾着手緩步向前的背影，配上慢版的經典片頭曲I'llBe There For You。

六人行一共拍攝10季，於2004年停播，但迄今仍是人氣最高的重播節目，影集主要卡司為珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（CourteneyCox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer）。

HBO Max母公司華納媒體娛樂（WarnerMediaEntertainment）原本預計去年5月推出六人行團聚特別節目，但礙於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，使得製作計畫喊卡。

六人行團聚特別節目延了一年後，將重新登上HBOMax，6位主角據稱都拿到250萬美元（新台幣6991億元）的高額片酬。

節目將邀請重量級嘉賓，包括英國退役足球巨星貝克漢（David Beckham）、小賈斯汀（Justin Bieber）、防彈少年團（BTS）、女神卡卡（Lady Gaga）、美國超級名模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）、英國名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）等。

此外，曾客串六人行的湯姆謝立克（Tom Selleck）、瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）等也要回歸。

© 2021 AFP