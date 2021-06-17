共和黨多州欲廢歐記健保 美國最高法院駁回

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（法新社華盛頓17日電） 在美國大片地區仍受疫情威脅之際，最高法院今天駁回多個共和黨執政州試圖推翻歐記健保（Obamacare）所提出的訴訟，讓數千萬美國人繼續享有健康保險。

最高法院今天以7票比2票作出維護歐記健保的決定，認定德州和其他17州在本案中無提告資格。

這次保守派大法官中，有4人加入3名自由派大法官的行列維護歐記健保，包括2名由前總統川普（Donald Trump）提名的大法官與首席大法官羅伯茲（John Roberts）。

美國國會2010年通過的歐記健保，正式名稱為「病患保護與平價醫療法」（Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA），是民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）的指標性醫療照護計畫。

白宮本月曾表示，現有超過3100萬美國人透過歐記健保獲得醫療照護。共和黨人多次試圖透過國會或法院來廢止歐記健保，但並未成功。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「多虧全美人民不屈不撓地擁護，以及民主黨人在國會的努力，平價醫療法撐下來了。」

民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）也說：「儘管右翼人士急切攻擊，力圖剝奪數以百萬計美國人的健保，平價醫療法合乎憲法，而且已為大多數人所接受。」

「現在，讓我們努力改善它，好讓每個美國人都能獲得他們需要的照顧。」

川普曾宣示要廢止歐記健保，但一直無法成功，而且他從未提出替代方案。現任總統拜登（Joe Biden）則宣示會發揚並擴大這項醫療照護計畫。

© 2021 AFP