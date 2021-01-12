共和黨金主 金沙集團賭場大亨艾德森辭世

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（法新社華盛頓12日電） 美國拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）今天發表聲明指出，集團董事長艾德森（Sheldon Adelson）11日辭世，享壽87歲。

拉斯維加斯金沙集團聲明指出：「我們創辦人及具遠見的領導者艾德森，昨晚因為治療非何傑金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）相關併發症辭世，享壽87 歲。」

艾德森是賭場業億萬富豪，他因旗下龐大連鎖賭場，躍居世界上最有錢富豪之一。他也是共和黨金主，支持即將下台的美國現任總統川普及以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

美國媒體「富比世」（Forbes）估計，截至12日為止，他的凈資產達350億美元，他生前常利用這些財富來影響美國政治。

他曾強烈反對美國民主黨籍前總統歐巴馬，是後繼總統川普的主要捐助者，在2020年選舉期間，他捐贈川普及共和黨國會議員近2.2億美元。

美國共和黨籍前總統小布希（George W. Bush）發表聲明，稱艾德森是「美國愛國者、慈善事業慷慨捐助者及以色列的堅定支持者」。

小布希指出：「謝爾登（艾德森）從艱苦的波士頓社區拼出生路，創建成功企業，忠誠僱用成千上萬員工，並娛樂數以百萬計人。」

© 2021 AFP