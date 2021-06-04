共機逼近大馬台灣 美官員批中國升高緊張態勢

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（法新社雪梨4日電） 美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth Wilsbach ）今天譴責中國軍機逼近馬來西亞及台灣，並稱此舉「升高緊張態勢」且「破壞穩定發展」。

法新社報導，16架中國軍機本周飛越馬來西亞婆羅洲（Borneo）海岸外的南海爭議水域，大馬空軍被迫緊急出動飛機進行監控。

維巴赫上將指出，這些活動及頻繁入侵台灣防空識別區的行為，中國在這個區域破壞穩定發展及升高緊張態勢活動的紀錄再添一筆。

北京當局宣稱台灣是中國的一部分，並指出中國軍機出現在婆羅洲海岸外的南海水域是例行訓練，並沒有進入馬來西亞領空。

2016年國際法庭裁決，中國先前宣布其對幾乎整個南海海域在歷史上擁有主權的主張並無根據；對此，北京當局不接受。

西方國家愈來愈擔憂，中國不斷增強的軍隊恐試圖透過武力奪回台灣。

近幾個月來，中共軍機飛越台灣海峽頻率大增，大大耗損台灣防空能力。

維巴赫指出，「我認為這是中國發動的策略要消耗台灣空軍」，迫使台灣空軍在共機每次入侵時做出回應，藉此來耗損台灣防空能力。

維巴赫也表示，面對中國軍事能力大幅提升，美國空軍正在尋求在這個區域循環調度軍事資產，並遠離大型基地，讓它們更難被鎖定。

© 2021 AFP