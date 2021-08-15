兵臨城下 阿富汗首都遭塔利班攻陷僅一步之遙

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（法新社喀布爾15日法新電導）在佔領更多主要城市後，塔利班距離完全以軍事奪下阿富汗更加接近，如今等着他們征服的，只剩孤島般的首都喀布爾（Kabul）。

叛亂組織塔利班在奪下北部反塔利班堡壘馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）的幾小時後，今天又拿下東部關鍵城市查拉拉巴（Jalalabad），僅用10天時間就驚人地擊潰了政府軍及軍閥民兵。

查拉拉巴居民華里（Ahmad Wali）證實塔利班在社群媒體上的宣稱，表示：「我們醒來看到整座城市都是塔利班的白色旗幟，他們連作戰都沒有就進來了。」

隨着塔利班實質上包圍了喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政府似乎只剩2個選項，一是準備為首都血戰拚搏，二是直接投降。

甘尼昨天透過發表全國演說，提到「重新動員」軍隊，同時對這場危機尋求「政治解方」，試圖展現政府權威，但馬薩里沙利夫和查拉拉巴相繼淪陷，接二連三重重打擊甘尼和其政府。

這使得塔利班在首都喀布爾的任何協商投降方面掌握非常強勢有利的位置。塔利班的戰士距離喀布爾車程不到1小時。

美國總統拜登下令增派1000名美軍至阿富汗，前往協助使館人員和數以千計替駐阿富汗美軍工作、如今害怕塔利班報復的的阿富汗民眾緊急從喀布爾撤離。

拜登5月間宣布美國在阿富汗駐軍20年後，將在9月11日前完成最後的撤軍行動，當時阿富汗境內尚有1000 名美軍，後來又在近日內增派3000名美軍。

由於阿富汗政府軍兵敗如山倒，美方撤軍的決定日益受到外界用放大鏡檢視，但拜登今天堅稱美方已別無選擇。

拜登說：「我是第4位負責美國駐阿富汗部隊的總統，2位共和黨籍，2位民主黨籍，我不要，也不會把這場戰爭傳給第5位總統。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP