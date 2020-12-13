冠狀病毒全球確診逾7166萬 超過160萬人病故

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少160萬5583人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7166萬20例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4508萬7800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球12日通報新增1萬1332人病歿、63萬1878起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3007死）、巴西（686死）與墨西哥（685死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計29萬7843人病故、1606萬7031例確診，至少624萬6605人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬1123人喪生、688萬127例確診）、印度（14萬3019人喪生、985萬7029例確診）、墨西哥（11萬3704人喪生、124萬1436例確診）及義大利（6萬4036人喪生、182萬5775例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有154人染疫喪命；接下來依序為秘魯（111人）、義大利（106人）、西班牙（102人）。

從區域來看，歐洲累計47萬7631死、2204萬9115例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計47萬404死、1399萬5401例確診；美國和加拿大共計31萬1169死、1652萬7例確診。

亞洲共計20萬5005死、1307萬649例確診；中東地區共計8萬4428死、363萬178例確診；非洲共計5萬6004死、236萬4161例確診；大洋洲共計942死、3萬515例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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