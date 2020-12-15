冠狀病毒全球確診逾7276萬例 超過162萬人病故

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（法新社巴黎15日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少162萬1397人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7276萬1200例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4686萬6300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球14日通報新增8272人病歿、53萬7261起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1386死）、俄羅斯（577死）與德國（500死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計30萬479人病故、1651萬9616例確診，至少629萬8082人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬1835人喪生、692萬7145例確診）、印度（14萬3709人喪生、990萬6165例確診）、墨西哥（11萬4298人喪生、125萬5974例確診）及義大利（6萬5011人喪生、185萬5737例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有156人染疫喪命；接下來依序為秘魯（111人）、義大利（108人）、波士尼亞與赫塞哥維納（103人）、北馬其頓共和國（103人）。

從區域來看，歐洲累計48萬5475死、2242萬8120例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計47萬2868死、1410萬4251例確診；美國和加拿大共計31萬3958死、1698萬3929例確診。

亞洲共計20萬6332死、1315萬5038例確診；中東地區共計8萬5171死、366萬6782例確診；非洲共計5萬6651死、239萬2512例確診；大洋洲共計942死、3萬575例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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