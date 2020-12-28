冠狀病毒全球確診逾8068萬例 超過176萬人病故

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（法新社巴黎28日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間28日11時（台灣28日晚間7時），全球至少176萬5049人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少8068萬6630例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有5083 萬4100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球27日通報新增7273人病歿、44萬4004起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1329死）、俄羅斯（487死）與墨西哥（400死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計33萬3140人病故、1913萬6589例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬1139人喪生、748萬4285例確診）、印度（14萬7901人喪生、1020萬7871例確診）、墨西哥（12萬2426人喪生、138萬3434例確診）及義大利（7萬1925人喪生、204萬7696例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有166人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（122人）、波士尼亞-赫塞哥維納（120人）、義大利（119人）、北馬其頓共和國（117人）。

從區域來看，歐洲累計54萬9944死、2546萬5569例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計49萬7894死、1519 萬1123例確診；美國和加拿大共計34萬8097死、1968萬4350例確診。

亞洲共計21萬6371死、1373萬9257例確診；中東地區共計8萬9000死、390萬9632例確診；非洲共計6萬2799死、266萬5751例確診；大洋洲共計944死、3萬951 例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

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