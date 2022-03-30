冥王星有怪異波浪地形 巨大冰火山蠢蠢欲動

（法新社巴黎29日電） 科學家今天說，冥王星有着過去未曾在太陽系觀察到的怪異波浪地形，顯示這顆矮行星上的巨大冰火山相對不久之前還很活躍。

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據刊登於「自然通訊」（Nature Communications）的新研究報告，美國國家航空暨太空總署（NASA）新視野號（New Horizons）太空船影像捕捉到的冰火山影像暗示，冥王星內部溫度比先前認知的高出許多。

研究報告作者、科羅拉多州西南研究院（Southwest Research Institute）的行星科學家辛格（Kelsi Singer）說，冥王星冰火山的岩漿不會噴到空中，而是冒出「較濃稠、泥濘的冰水混合物，甚至可能滲出像冰河的固態流」。

辛格告訴法新社，太陽系中有多個冰冷衛星據信都有冰火山，但冥王星上的冰火山「跟我們觀察過的截然不同」。

辛格說：「冥王星是唯一有一大片非常巨大冰火山的地方，有着獨特的波浪起伏地形結構。」

辛格說，很難確切點出冰火山於多久前形成，「但我們認為可能只有億年的歷史，或者甚至更近期」。

她又說，跟冥王星大多數地方不同的是，這個區域沒有撞擊坑，代表「無法排除即使今天還有冰火山在形成」。

NASA哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）專精冰火山的行星科學家奎克（Lynnae Quick）說，這些發現結果「意義重大」。

奎克告訴法新社：「像冥王星這樣的小天體，應該早就喪失大部分的內熱，但上述研究發現卻暗示，它能保留足夠的能量，在相對近期的時間點促成大面積的地質活動。」

奎克說：「上述研究結果使得我們必須重新評估，距離太陽很遠的冰冷世界在維持液態水的可能性。」

© 2022 AFP