冬奧女子斜坡滑雪 谷愛凌為中國抱銀

（法新社中國張家口15日電） 北京冬奧中國滑雪女將谷愛凌今天在女子斜坡滑雪以些微分差摘下銀牌，這也是她本屆冬奧所拿到的第2面獎牌。她說比賽到一半特別需要母親的打氣。

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18歲的谷愛凌上周在女子自由式滑雪大跳台驚天一躍為中國拿下這個新增項目的首金，讓她成為中外焦點，但她今天在斜坡滑雪的狀況顯然未達顛峰，最後以0.33分之差輸給瑞士葛雷莫德（Mathilde Gremaud）的86.56分。

谷愛凌賽後表示，母親在第一跳後已看出她今天不在「滿血」狀態，要她在第2跳時就當成是3跳里的最後一次。但谷愛凌第2跳時在第3個道具區做倒滑時摔落，所幸沒受傷。

最後一跳時谷愛凌再次展現強心臟，迅速做出調整並以出色動作拿下86.23分，保住銀牌；銅牌則為愛沙尼亞天才少女西爾達魯（Kelly Sildaru）的82.06。

谷愛凌告訴媒體：「我想是我的領悟力不夠好，所以還是得要拚到第3跳，所幸我做到了，我為自己感到驕傲。」她昨天賽後啃韭菜盒子，今天則邊啖包子邊受訪。

谷愛凌接下來還有自由式半管滑雪的比賽要拚，預賽為17日，決賽18日登場，能否再為中國摘金備受矚目。

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