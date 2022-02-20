冬奧獎牌挪威奪魁德居次 中國9金力壓美國排第三

（法新社北京20日電） 北京冬季奧賽事今天結束，挪威拿下16金8銀13銅，不管金牌數、37面總獎牌數雙雙獨佔鰲頭；德國以12金10銀5銅拿下第二；中國則是9金4銀2銅擠進前3名。

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美國以8金10銀7銅名列第四，雖然總獎牌數25面還超過中國10面，但奧運獎牌榜以金牌數為主，不敵中國9金閃亮。

獎牌數統計如下：

國名 金牌 銀牌 銅牌 總計挪威 16 8 13 37德國 12 10 5 27中國 9 4 2 15美國 8 10 7 25瑞典 8 5 5 18荷蘭 8 5 4 17奧地利 7 7 4 18瑞士 7 2 5 14俄羅斯奧委會 6 12 14 32法國 5 7 2 14加拿大 4 8 14 26日本 3 6 9 18義大利 2 7 8 17韓國 2 5 2 9斯洛維尼亞 2 3 2 7芬蘭 2 2 4 8紐西蘭 2 1 0 3澳洲 1 2 1 4英國 1 1 0 2匈牙利 1 0 2 3比利時 1 0 1 2捷克 1 0 1 2斯洛伐克 1 0 1 2白俄羅斯 0 2 0 2西班牙 0 1 0 1烏克蘭 0 1 0 1愛沙尼亞 0 0 1 1拉脫維亞 0 0 1 1波蘭 0 0 1 1（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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