冬奧花滑陳巍摘金 羽生結弦兩摔3連霸夢碎

（法新社北京10日電） 北京冬奧男子花式滑冰，美國華裔選手陳巍（Nathan Chen）今天從一干好手裡脫穎而出摘金；挑戰3連霸的日本名將羽生結弦今天挑戰4周半跳連2摔，僅拿下第4名，無緣獎牌。

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三屆世錦賽冠軍的陳巍賽前已囊括各大賽事金牌，獨缺一面奧運金牌，他今天以出色表現拿下332.60的超高總分，比銀牌選手高出20多分。

陳巍今天穩紮穩打，在長曲拿下218.63分，加上8日在短曲拿下個人生涯新高，如願摘金。

日本選手鍵山優真以310.05分獲銀牌，宇野昌磨293分摘銅。

22歲的陳巍賽後說：「雖然總夢想着能在奧運摘金，但我從沒認真想過能在選手生涯的這個階段就圓夢，甚至不確定能實現。我還沒能完全按部就班，但目前來說一切都太棒了。」

羽生結弦曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否在北京冬奧3連霸備受關注。

羽生今天在長曲項目一開頭就挑戰4周半跳，落地時跌倒；第2跳4周跳落地時也跌倒，開頭連兩摔。不過後續表現平穩，藝術表現獲評審好評。

他在8日的短曲項目因失誤只拿下95.15分暫居第8，今天長曲項目拿到188.06分，總積分283.21分，本屆冬奧男子花滑以第4名作收。

羽生6日才抵達北京，距開賽僅兩天。他今天賽後說：「我覺得已拚盡全力，老實說，感覺當下真是一切都不對，但我已做到最好的了。」

© 2022 AFP