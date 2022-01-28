冬奧開幕在即 北京突封控1小區防堵疫情

（法新社北京28日電） 北京冬奧將於2月4日登場，在出現零星本土確診通報後，當局將北京近郊的雄安新區封控，但事先未公開宣布。

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人口約120萬、位於北京西南約100公里的雄安新區是一近年興起的新經濟特區。當地防疫人員向法新社證實，雄安新區已禁止進出。

有別於近日中國各地封控前均會透過官媒廣為宣導，這次雄安新區封控事前卻未公告，讓當地一些居民措手不及。

雄安新區雄縣的防疫人員說：「我們預計這波封控會持續約一周左右，但確切時間還不確定。」雄安新區的封控是從25日開始，當天區內通報於北京西南約100公里的雄安新區是一近年興起的新經濟特區。當地防疫人員向法新社證實，雄安新區已禁止進出。

有別於近日中國各地封控前均會透過官媒廣為宣導，這次雄安新區封控事前卻未公告，讓當地一些居民措手不及。

雄安新區雄縣的防疫人員說：「我們預計這波封控會持續約一周左右，但確切時間還不確定。」雄安新區的封控是從25日開始，當天區內通報5例確診。

河北省今天通報0新增確診。

隨冬奧腳步逼近，中國當局先後在包括北京在內的幾個大城實施局部封控，遏止任何恐擴散的確診火苗。

中國今天通報39例本土新增確診，包括在杭州的最新一起Omicron群聚感染，單是杭州就有22例。杭州當局表示是一名確診者曾參加過一場300多人的聚會活動，警告後續幾天病例恐增加。

© 2022 AFP