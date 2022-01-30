冬奧5天後開幕 北京單日增20例本土確診

（法新社北京30日電） 北京冬奧即將於2月4日登場，不過北京昨天通報新增20例本土確診，是1年半以來最高的單日本土新增確診數量。

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北京冬奧將於嚴格的封閉園區內舉行賽事，作為「清零」防疫政策的一環。自新冠疫情2020年1月爆發以來，中國一直採取封城、限制入出境和長時間隔離等嚴格措施。

這樣的做法讓世界第2大經濟體的中國遏止住疫情，疫情受控後中國的新增確診始終遠低於許多其他國家，但因傳染力更強的Delta與Omicron，迫使大陸好幾個城市及冬奧園區得與本土疫情奮戰，即將到來的農曆新年長假，民眾團圓圍爐也為防疫帶來挑戰。

據國家衛生健康委員會的資料，北京29日新增20例本土確診，是2020年6月以來北京的單日新高。北京市政府已封控部分住宅集群，市內最多確診例的豐台區已開始為約200萬居民篩檢。

冬奧賽事封閉園區將參賽與相關人員與廣大群眾隔開，園區內約6萬人每天都要篩檢。北京冬奧組委會29日通報36例與冬奧賽會相關的確診，使得自1月4日起封閉的園區內，確診數達100例。

國家衛健委今天表示全國新增54例本土確診，除北京外，浙江19例，均在杭州市，黑?江8例，均在牡丹江市，兩處都是近期疫情熱點。

© 2022 AFP