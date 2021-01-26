冬季征服世界第2高峰 尼泊爾登山隊寫歷史

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（法新社加德滿都26日電） 尼泊爾一支10人登山隊16日攻上世界第2高的喬戈里峰（K2），打破過去從未有人在冬天征服K2的紀錄。登山隊今天返國受到群眾熱烈歡迎，為他們替尼泊爾寫下新猷的勝利歡呼。

位於巴基斯坦和中國邊界、海拔8611公尺的喬戈里峰原是全球8000公尺以上高山中，唯一一座人類不曾在冬天征服的山峰。這項紀錄在1月16日被打破，這10名尼泊爾登山專家的高超能力，獲得各界高度關注。

當締造歷史的登山隊返回尼泊爾首都加德滿都（Katmandu），有樂隊演奏愛國歌曲歡迎他們，同時支持者獻花並揮舞國旗。

帶領這支登山隊的雪巴人明瑪・戈亞爾傑（Mingma Gyalje Sherpa）表示：「這不只是我們的成就，這成就是屬於所有尼泊爾人的，如此我們的後代才能回顧，並以尼泊爾登山者的成就為傲。」

曾24度成功攀登世界第一高峰聖母峰（Mount Everest）的雪巴人瑞塔（Kami Rita Sherpa）則表示，早就該獲得肯定了。

他說：「西方國家登山客若沒有雪巴人幫助是無法締造紀錄的，所有的登山路線都是我們設定，食物由我們料理，行囊由我們兄弟來扛，他們無法獨自搞定的。」

這群登山高手為展現他們以國家名義攀登K2的無比自豪，在16日即將抵達K2峰頂時，他們手中揮舞着國旗且高唱尼泊爾國歌。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

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