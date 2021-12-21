冬季需求強勁 歐洲和英國天然氣價格再創新高

（法新社倫敦21日電） 冬季天然氣需求強勁，加上主要供應國俄羅斯和消費國之間的地緣政治緊張不斷升溫之下，歐洲和英國天然氣價格今天飆漲至空前新高。

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歐洲基準荷蘭TTF中心天然氣價格，飆升至每兆瓦時（megawatt-hour，MWh）162.775歐元，較昨天漲逾10%。英國天然氣價格則漲至每撒姆（therm）408.30便士。

歐洲和英國天然氣價格雙雙打破10月創下的紀錄，目前價格是2021年初的7倍左右，引發北半球冬季恐供不應求的擔憂。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師在客戶報告中寫道，歐洲天然氣「漲勢銳不可擋…再創紀錄」。

「隨着歐洲進入冬季，氣溫持續下滑。加上有新聞傳出俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）沒有預訂明年1月經由烏克蘭的額外天然氣產能。」

部分分析師將天然氣價格飆漲，歸咎於圍繞俄國北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫的爭議。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）18日警告，如果俄國攻打烏克蘭，將對把俄國天然氣輸送到德國的管線北溪2號產生「嚴重後果」。

北溪2號預期將使俄國對德國的天然氣出口增加一倍，並協助德國告別燃煤與核能發電，實現能源轉型。

© 2021 AFP