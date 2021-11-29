冰島執政聯盟達協議續共同執政 總理不換人

（法新社冰島首都雷克雅維克29日電） 冰島2個多月前舉行大選，執政的3黨聯盟贏得多數。冰島現任的左右翼聯合政府28日表示，已經達成協議，將繼續共同執政4年。

廣告 繼續瀏覽後續

執政聯盟表示，領導左派綠色運動（Left-Green Movement）的冰島現任總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）將繼續擔任總理。

在9月大選中，左派綠色運動、保守的獨立黨（Independence Party）、中間偏右的進步黨（Progressive Party）在國會63席中取得38席，優於2017年的33席。

冰島經歷10年政治危機後，形成了這種不尋常的執政聯盟，帶來4年穩定。但這種執政模式也替雅各斯多提爾招來一些批評，並使她所屬的左派綠色運動在這次選舉後力量削減。

這是冰島自2003年以來，首次有現任政府在大選中取得多數席次。

雅各斯多提爾向法新社表示：「過去是很複雜的4年，並會繼續複雜下去。但也許在各種事情上必須與你意見相左的人合作，也是一件健康的事。」

她說：「國會大選傳達出的訊息非常明確，這個政府取得非常明確的多數。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP