冷戰時期當蘇聯內應 英國雙面諜布雷克辭世

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（法新社莫斯科26日電） 根據俄羅斯「塔斯社」今天報導，冷戰時期的雙面諜布雷克辭世，享耆壽98歲。他是1950年代穿越鐵幕投誠之前，在英國情報圈卧底，替前蘇聯國家安全委員會效力的知名「內應」。

俄羅斯對外情報局（SVR）發言人伊凡諾夫（Sergei Ivanov）告訴塔斯社（TASS）：「傳奇情報官員布雷克（George Blake）今天辭世，他真誠熱愛我們的國家，並且讚揚我們人民在第二次世界大戰期間的成就。」

布雷克在二戰時期曾經是荷蘭反抗軍的一員，之後擔任英國對外情報單位軍情六處（MI6）的特工，韓戰期間因目睹美軍轟炸平民百姓後，在1950年代替前蘇聯效命。

他把數百位軍情六處特工的大名透露給國家安全委員會（KGB），並揭露東柏林有條用來監視的秘道。

英國表示，1950年代，布雷克把西方國家布建在東歐的數百名間諜身分曝光，當中有些人因他的通敵而被處死。

1961年，布雷克的雙面間諜身分被揭穿，在英格蘭被判處長達42年的徒刑，5年後，藉由3個坐牢的同夥協助，他攀爬繩梯越獄逃亡，投奔鐵幕進入東德並輾轉抵達他終老的蘇聯。

當時布雷克在莫斯科受到英雄式的歡迎，並且獲俄羅斯的情報單位晉陞上校。

他奉獻畢生歲月的蘇聯瓦解後，布雷克曾說，從未對他的所作所為感到後悔。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

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