准免打疫苗參賽引非議 澳網協：未獨厚喬科維奇

（法新社墨爾本5日電） 塞爾維亞籍世界球王喬科維奇取得醫療豁免，得以在不用接種COVID-19疫苗情況下參加澳網，澳網主辦單位因此遭受批評，澳洲網球協會主席提列說，並未「獨厚」喬科維奇。

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網球每年首場大滿貫賽澳洲公開賽（Australian Open）17日即將開打，所有參賽者都須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或取得由獨立專家小組評估的醫療理由豁免。

澳洲網球協會（Tennis Australia）昨天證實喬科維奇（Novak Djokovic）將參加澳網，在墨爾本球場（Melbourne Park）爭取第10冠。

已有多人質疑澳洲網協同意給予喬科維奇醫療豁免參賽的決定，而7度大滿貫賽雙打冠軍、英國選手傑米．莫瑞（Jamie Murray）便是其中之一。

傑米．莫瑞表示，若他處於喬科維奇的處境，要取得類似的醫療豁免會有困難。

傑米．莫瑞在雪梨參加世界職業網球協會杯（ATP Cup）時表示：「我意思是，我真的不知道該怎麼說…我想若是我未打疫苗，我不會去弄一個醫療豁免。」

ATP Cup英國隊隊長布羅迪（Liam Broady）表示，大家沒有選擇，只能相信喬科維奇具有正當理由尋求醫療豁免。

不過，澳網這項決定在澳洲受到媒體記者和一些前運動員的譴責。

墨爾本的電台主持人馬赫（Andy Maher）說：「喬科維奇是有史以來最優秀的運動員，但不是沒有他不行。」

澳洲網協主席提列（Craig Tiley）告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「任何符合條件的人都獲准參賽，並沒有獨厚任何人，喬科維奇沒有獲得特殊待遇。」

提列透露，這次約有3000人為賽事來到澳洲，其中有26名選手或隨隊工作人員提出申請醫療豁免，但只有少數人成功取得。

© 2022 AFP