凡爾賽拜金女鑽石手煉將拍賣 估價達台幣1.1億

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（法新社日內瓦8日電） 佳士得（Christie's）拍賣公司8日表示，法國大革命期間被送上斷頭台的瑪麗皇後曾擁有的2條鑽石手煉，11月將在日內瓦拍賣會開放競標。

這2條手煉，每條都鑲有112顆璀璨奪目的鑽石，將在11月9日的拍賣會上合並拍賣，預估落槌價格在200萬至400萬美元（約新台幣5543萬至1億1000萬元）之間。

這2條手煉由3排鑽石排列而成，可以連接在一起，當作項煉佩戴。佳士得珠寶鑒定專家表示，手煉上鑲嵌的單顆鑽石重量介於1到4克拉之間，估計鑽石總重量為140至150克拉。

專家告訴法新社，上述估價金額不僅包括鑽石本身的價值，也「包括法國皇後瑪麗．安托瓦內特（Marie Antoinette）佩戴過這些珠寶的可能性」。

佳士得奢侈品部門主席高逸龍（Francois Curiel）發布聲明稱，「從最近的日內瓦拍賣會可以看出，出處高貴的珠寶市場持續表現出色」。

2018年，一件同屬於瑪麗皇後的天然珍珠鑲鑽項墜，獲蘇富比（Sotheby's）拍賣公司估價100-200萬美元，結果以3600萬美元（約新台幣11.1億元）的天價落槌。

據佳士得的說法，瑪麗皇後在巴黎即位2年後，於1776年向珠寶商Charles August Boehmer訂購了這2條手煉。1793年10月，她在巴黎被送上斷頭台，得年37歲。

© 2021 AFP