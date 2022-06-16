凱文史貝西英國出庭 否認性侵男子指控

（法新社倫敦16日電） 好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）今天在英國倫敦西敏區治安法庭現身，「堅決」否認他性侵3名男子的指控。

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治安法庭法官伊克蘭（Tan Ikram）同意凱文史貝西無條件保釋，直到7月14日上午9時30分下次開庭，地點在倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）。

現年62歲的凱文史貝西在抵達和離開倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates Court）時面帶笑容，對現場喧嚷的記者和攝影機不發一語。

身穿淺藍色西裝的凱文史貝西站在被告席，說出自己的全名、出生日期以及在倫敦的住址。

今天庭訊進行28分鐘，並無正式抗辯。但被告律師吉布斯（Patrick Gibbs）對庭上表示：「史貝西先生堅決否認本案一切犯行。」

法官在得知兩度獲得奧斯卡金像獎的凱文史貝西為了親自出庭、13日即已抵達倫敦後，正式撤除兩周前對他發出的逮捕令。

法官表示：「我聽說你與紐約當局合作，而且自願出席今天這裡召開的程序庭。」

英格蘭和威爾斯治安法庭的最初庭訊大致屬於程序性質，檢方會在庭上概述控訴內容，法官則訂定保釋金額，被告在此階段通常無須進入正式抗辯。

比較嚴重的案件會送往刑事法院繼續審理，一旦定罪，刑事法院法官擁有較大的量刑權。

© 2022 AFP