出兵烏東 蒲亭否認意圖恢復俄羅斯帝國

（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯總統蒲亭昨天命令部隊進入鄰國烏克蘭的東部，並對烏克蘭的主權提出質疑。不過他今天強調，自己並沒有恢復俄羅斯帝國的計畫。

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蒲亭（Vladimir Putin）在克里姆林宮與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面時表示：「我們預言，有人會揣測俄羅斯計畫在俄羅斯帝國疆界內重建帝國。這絕對與現實不相符。」

蒲亭昨天不顧西方國家警告，承認烏克蘭分離主義人士控制的東部2地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為2個獨立共和國。這開啟了俄羅斯在這些地區部署軍隊的大門。

蒲亭在宣布決定前還發表一小時演說，大量提到歷史背景。他聲稱烏克蘭「完全是俄羅斯創造出來的」，並質疑這個國家存在的權利。

蒲亭今天再表示，莫斯科「承認」蘇聯瓦解後的「新地緣政治現實」，也與「後蘇聯地區所有獨立國家」一同合作；但烏克蘭是例外，因為「它被第三方國際利用，來製造對俄羅斯的威脅」。

蒲亭還說：「很遺憾地，在烏克蘭發生政變後，我們和烏克蘭的互動並沒有這樣的水準和品質。」他意指烏克蘭2014年發生的親西方革命，而當年俄羅斯也並吞原本屬於烏克蘭領土的克里米亞半島。

俄羅斯在2008年也支持過喬治亞的2個分離主義地區，且自1990年代以來一直支持摩爾多瓦的分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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