出沒攻擊人類 格陵蘭北極熊恐遭射殺

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（法新社哥本哈根3日電） 格陵蘭一頭北極熊多次近距離接觸人類，最近一次甚至出口咬紀錄片成員的手，當局今天表示，下次這頭熊若再危及人類，或許會決定將它射殺。

丹麥自治領地格陵蘭最近出現破紀錄熱浪，由於海冰消融，棲地縮減的北極熊不得不四處遊盪尋找食物，紀錄片團隊就是在這種狀況下，在一個軍事基地旁遭到攻擊。

丹麥北極軍事單位在格陵蘭的駐軍表示，昨天清晨，這頭北極熊晃蕩到距離達訥堡（Daneborg）基地約400公尺的研究站，把頭探進研究站沒關太緊的窗內，咬中站內3名男性紀錄片團員之一的手，團員連忙掏出手槍警告，北極熊才落荒而逃。

但這頭至今已鬧過5次事的北極熊昨天上午、昨天連夜又回來兩次，打破研究站的窗戶後落跑。

丹麥軍方表示：「地方當局現在起把這頭熊列為『會造成問題』的熊，如果再回來，可以射殺。」

格陵蘭最近出現刷新紀錄的熱浪，氣溫飆破攝氏23.4度。專家表示，冰堆以及獵食區倒退，逼得北極熊得更常待在陸地上，覓食更加困難。環保官員說，北極熊為尋找食物得更常接近人類居住區，因此和人類的近距離接觸也越來越多。

© 2021 AFP