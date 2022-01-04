出現3例無癥狀確診 河南禹州祭嚴格封控

（法新社北京4日電） 中國河南省人口117萬的禹州出現3例無癥狀感染者後，祭出疫情嚴控措施，昨夜宣布全市所有居民居家隔離、足不出戶，所有機動車輛不得上路行駛，形同封城。

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北京從2020年1月新冠疫情首度現蹤起，就一直採取嚴格邊境控管、封城等清零策略，但近期新一輪本土疫情再度對這項策略構成考驗，尤其再過一個月北京冬奧就要登場。

根據河南省禹州市委宣傳部微信公眾號「精彩禹州」3日夜發布消息，為應對禹州市嚴峻的疫情防控形勢，嚴防疫情擴散蔓延，進一步加強疫情防控工作包括：

一，全市所有居民居家隔離、足不出戶，單位工作人員憑單位證明出入，由村（社區）負責組織志工為本村（社區）居民提供日常生活物資保障服務。

二，全市所有機動車輛不得上路行駛（持有市疫情防控指揮部通行證的車輛除外）。

三，全市所有商超除保障日常生活物資供應之外，暫停其他經營活動；所有門店及外賣經營單位一律暫停營業。

據河南省衛健委通報，1月3日0─24時，河南省新增確診病例6例，其中本土新增確診5例（鄭州市1例；洛陽市、許昌市各2例，均為無癥狀感染者轉確診），境外輸入確診病例1例；新增本土無癥狀感染者19例（鄭州市1例，許昌市18例）。

中國今天通報新增175例確診，包含河南5例，以及東部城市寧波因一間衣服工廠的群聚新增8例。

至於目前疫情熱點的西安市，今天通報新增95例，連續兩天降至百例以下，疫情出現降溫趨勢。

© 2022 AFP