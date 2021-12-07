分析家：翁山蘇姬遭判刑 緬甸民主運動不會停息

（法新社曼谷7日電） 緬甸軍政府希望長期勁敵翁山蘇姬入獄，能成為她與她的政黨的「完結篇」，但分析家說，反軍政府勢力已脫離翁山蘇姬的羽翼，一股更有決心終結軍人統治的力量可能已經生成。

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緬甸2月1日早上發生軍事政變，民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）被拘留，為這個東南亞國家的民主轉型畫下句點。民眾隨後發起大規模抗議，當局血腥鎮壓異議分子。

政變過後，軍政府對76歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬提出一連串指控，並於昨天作出第一項判決，以煽動群眾對抗軍政府、違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，判處她2年徒刑。

與此同時，民主派示威者正逐漸遠離她數十年前領導的行動。許多抗議者認為，當前的反政府鬥爭應永久根絕軍隊對緬甸政經的主導力。

但在軍政府眼中，打垮翁山蘇姬與她創立的「全國民主聯盟」（NLD，全民盟），意味終結反軍方勢力的一大源頭。

獨立分析家索敏昂（Soe Myint Aung，音譯）提及昨天的判決時說：「這些輕罪，軍政權本可寬恕她，卻選擇不那麼做。軍方似乎已加碼（對翁山蘇姬與全民盟）的高壓作為。」

翁山蘇姬還面臨其他多項起訴案，將在軍方控制的法院閉門受審，其中包含多項貪腐罪名，每項罪名都可能讓她坐牢15年。

根據熟悉案情的消息人士，下一場判決預料會在14日進行，屆時將處理翁山蘇姬涉嫌在2020年選舉期間違反COVID-19防疫規定。

除了翁山蘇姬，軍政府任命的法官近幾周也判處全民盟其他高階成員重刑。一名前首長被判75年徒刑，翁山蘇姬親近幕僚暨全民盟發言人則被控叛國罪，處以20年刑期。

獨立分析家馬迪森（David Mathieson）告訴法新社：「現階段看起來就像完結篇，徹底邊緣化翁山蘇姬和永遠瓦解全民盟。」

之前翁山蘇姬與將軍們達成權力共享協議，且未能替被壓迫的洛興雅（Rohingya）少數民族發聲，讓她的國際形象蒙塵。即使如此，她在緬甸仍享有很高聲望。

法院昨天做出判決後，仰光（Yangon）居民紛紛敲打起鍋盤，傳統上這種行徑與驅逐邪靈有關，但2月政變後已變成表達不服從的方式。

快閃集會和民主派的三指禮已成為重要象徵，顯示緬甸年輕一輩的活躍人士跟香港、泰國的抗議者更相似，反而比較不像緬甸的政治抗爭老將。

分析家也說，數以百計的人艱難跋涉到反抗軍據守的區域接受戰鬥訓練，或是加入反擊軍方的「人民防衛部隊」，不再遵守翁山蘇姬的非暴力核心原則。

由全民盟前議員主導的影子政府也試圖煽動怒火，宣布對軍政府發動「人民防衛戰」。

全民盟與軍方妥協是翁山蘇姬政府時期的特徵。即使現在軍政府宣稱希望重新舉行大選，但歷經數月流血事件後，這類妥協的空間已變得愈來愈小。

馬迪森指出，參與未來選舉，處境可能很危險，「全民盟昔日成員會被視為變節分子，可能遭抵抗陣營鎖定」。

馬迪森表示，全民盟可能會繼續存在，作為反抗政變的媒介，但組成人士將截然不同，變成努力動員公民和武裝抵抗軍方的人。

他認為，自稱「國家領導委員會」（State Administration Council）的軍政府試圖除去翁山蘇姬和全民盟，可能已替全新的未知力量開闢空間。

馬迪森說：「或許，國家領導委員會已引發一種不同類型的政治勢力，而這股力量可能比翁山蘇姬更有決心終結軍人統治？」

© 2021 AFP