分析家：蘇丹總理雖復職 仍將受軍方擺布

（法新社蘇丹首都喀土穆22日電） 分析家表示，蘇丹最高將領昨天在電視轉播的總統府儀式中將遭軟禁的總理復職時，他並未改變上月軍方的奪權行動，而是將政變「洗白」。

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分析家表示，因為總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）的政府能握有多少權力仍在未定之天，而政府仍將受軍方主導的執政委員會監督。

分析家警告，哈姆杜克獲釋或許可以減輕國際社會的壓力，但此舉最後證明了軍方已攫取權力。

蘇丹專家、非營利機構大裂谷研究所（Rift Valley Institute）研究員吉佐里（Magdi El Gizouli ）告訴法新社：「新的內閣每天都將面臨政變的威脅。他們基本上仍將受軍方擺布。」

「這是總理和他盟友的徹底投降」

蘇丹曾由獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）長年執政，兩年前巴席爾在人民起義中遭到推翻後，政府成立主權委員會（Sovereign Council），引導國家走向民主。但將軍柏罕（General Abdel Fattah al-Burhan）上月25日帶頭奪權，解散由軍方代表與文職人員組成的主權委員會，哈姆杜克也遭到軟禁。

柏罕逮捕拘禁文人領袖、軟禁總理，引發國際譴責，以及國內一波波群眾示威抗議，軍方鎮壓示威抗議，造成慘重死傷。

柏罕昨天在喀土穆的總統府，站在面容憔悴的總理哈姆杜克旁，他們共同簽署了一項14點協議，正式恢復過渡到文官統治，並承諾在2023年舉行選舉。

消息人士表示，蘇丹當局已經釋放多名上月在政變中被捕拘禁的文人領袖，此舉是一項恢復步向全面民主的脆弱過渡程序協議的主要部分。

蘇丹國會黨（Congress Party）黨魁德吉爾（Omar al-Degeir ）告訴法新社：「我昨天獲釋。」德吉爾等文人領袖在軍方上月奪權時被捕拘禁。

他說：「這段時間，我被單獨囚禁，完全與世隔絕。」

蘇丹最大政治團體國家黨（Umma）黨魁在內的其他文人政治家也相繼獲釋。

蘇丹最高將領柏罕上月宣布國家進入緊急狀態，解散政府，推翻步向文人統治的2年過渡時期，引發國內一波波大規模街頭抗議，根據醫療消息來源，這些街頭抗議至少造成41人死亡。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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