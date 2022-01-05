分析師：Theranos霍姆斯詐欺有罪 矽谷創業家心裡不安

（法新社舊金山5日電） 美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯日前被判詐欺罪成立，業內人士認為，這會讓矽谷創業家倒抽一口涼氣，因為他們現在知道輕率許諾後做不出東西，有可能面臨牢獄之災。

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不過，數以十億計的資金仍圍繞着科技產業，四處尋找有望發大財的投資標的，因此矽谷新創圈這種「弄假直到成真」的精神特質並不會消失。

律師事務所行銷顧問公司Esquire Digital的首席法律分析師索羅門（Aron Solomon）說：「任何認為自己的技術雖不到位，但有信心最終能夠做到的新創公司創辦人，應該非常緊張。」

索羅門表示：「我跟你打賭，現在有一大票創業家緊盯這場審判，心裡想他們可能幹過一些跟霍姆斯（Elizabeth Holmes）一樣的勾當。」

37歲的霍姆斯有「女版賈伯斯」之稱，她曾向投資人宣稱，自己的血液檢測裝置能顛覆醫檢產業，讓投資人荷包賺飽飽。3日她被認定欺騙投資人，犯下4項詐欺罪。

霍姆斯宣稱她的一台機器只需要分析少量血液，就能檢驗多種疾病，可讓醫師及早發現從癌症到愛滋病毒HIV等疾病，拯救他們的病患；而且她的技術檢測速度快、價格低，能取代既昂貴又緩慢的實驗室檢驗。

數以億計的資金流向Theranos，許多大咖相信這家公司會是下一個蘋果（Apple）或谷歌（Google），結果卻不然。

霍姆斯案費時數月的審理過程，讓人窺見無所顧忌和欺騙之間的界限有多模糊，有些人說，這就是當代矽谷的特色。

索羅門表示，新創公司創始人要獲得別人支持，必須兜售包準會大成功的願景。他們常用現在式來形容期望中會做到的事━只要他們有足夠時間和金錢的話。

索羅門說：「你總是在虛構，你只是試圖透過不斷重複地說，讓你的產品愈來愈好。」

霍姆斯受審時的證詞指出，她的新一代血液檢測機器接近完成，屆時就能做到她承諾過的事。

分析師穆黑德（Patrick Moorhead）說，霍姆斯這種模式的問題在於承諾會成功，其實只是空想。

他表示：「制定大膽願景跟欺騙投資人不一樣。我認為我們從本案就看得出來。」

© 2022 AFP