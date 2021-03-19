別再武漢病毒了 美國亞裔國會議員力斥仇亞

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（法新社華盛頓18日電） 美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）日前接連發生槍擊案，死者多為亞裔，凸顯全國種族歧視悲劇。亞裔美籍國會議員今天在聽證會上紛紛訴說自己過去遭到歧視的痛苦經歷。

21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long）本月16日接連在亞特蘭大都會區3間按摩水療館大開殺戒，8名死者中，有6人是亞裔女性。警方正在調查朗恩的行兇動機，不排除他發動攻擊的部份原因與反移民或反亞裔情結有關。

國會聽證會今天成了個人宣洩的場所，多名民主黨人相繼訴說前總統川普等人稱亞裔應為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情負責、將亞裔族群妖魔化。

還有人警告，這類言語讓亞裔美國人和太平洋島居民（AAPI）成了箭靶。代表加州的76歲眾議員松井桃樂絲（Doris Matsui）說：「我有責任，也有道德義務說出亞裔和太平洋島居民族群遭攻擊的情況成了常態。」

二戰時期，松井日裔美籍的雙親和祖父母遭美國政府強迫安置在亞利桑那州波斯頓（Poston）的拘留營。她描述：「他們當時生活在惡劣環境中，被鐵絲圍籬包圍，武裝守衛在塔上盯哨，他們只因血統就遭到監禁。」松井自己就是在這座拘留營內誕生。

她說：「我們的政府和許多領導人助長了『日裔美國人族群生來就是敵人』這種迷思。全美人民信了這種迷思、參與了制度化種族歧視，並付諸行動。」

專家認為亞裔遭攻擊情況激增，與包括川普在內的部份美國人將新冠病毒稱為「武漢病毒」、「中國瘟疫」，甚至「功夫病毒」脫不了干係。

華裔聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）、趙美心（Judy Chu）和出生於泰國的參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）等民主黨人也陸續提供證詞。

孟昭文說：「我們的族群正在淌血，我們痛苦不堪，我們過去一整年都在呼救。」

共和黨籍眾議員羅伊（Chip Roy）一度警告這場聽證會是試圖要「監控」言論自由，卻遭到反嗆。

在台灣出生、曾服役於美國空軍的眾議員劉雲平（Ted Lieu）提醒羅伊：「我不是病毒。」

「當你使用種族標籤來形容這種病毒時，不管你以為自己博得多少政治好感，都是在傷害恰好具有亞裔血統的美國人。所以，請停止。」

反亞裔攻擊事件頻傳，舊金山非營利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）16日公布報告表示，從疫情爆發到今年2月底，約一年時間內，至少有3795起仇恨亞裔事件，其中1691起發生在加州，佔比最高。

© 2021 AFP