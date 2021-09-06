利比亞強人格達費之子沙迪傳出獄 已飛往土耳其

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（法新社的黎波里5日電） 利比亞已故強人領袖格達費（Moamer Kadhafi）於2011年在人民起義中遭推翻殺害；司法部消息人士今天證實，他的兒子沙迪．格達費（Saadi Kadhafi）已經出獄。

這名消息人士向法新社透露，沙迪．格達費已依據幾年前的法庭裁定內容從監獄獲釋，但並未透露他是否仍在國內。今天有多則媒體報導指出，沙迪．格達費已搭機飛往土耳其。

檢察官辦公室一名消息人士也向法新社證實，沙迪．格達費已經獲釋。這名消息人士說：「檢察長幾個月前要求，當所有所需條件符合後，儘快執行與沙迪．格達費有關的決定。」

消息人士補充表示，沙迪．格達費可以自由留在國內或離開。

現年47歲的沙迪．格達費曾是職業足球運動員，他在父親獨裁執政期間，以「花花公子」般的生活方式聞名。2011年利比亞人民起義，他在父親遭推翻後逃往尼日，再於2014年被引渡回國，拘禁到今年。

沙迪．格達費被控於2011年對示威群眾犯下罪行，以及在2005年殺害足球教練拉雅尼（Bashir Rayani）。司法部於2018年表示，沙迪．格達費就拉雅尼「遭謀殺、欺騙、威脅、奴役、誹謗」一事被認定無罪。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP