制衝中國影響力 拜登首度致辭太平洋島國論壇

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（法新社雪梨6日電） 美國正試圖在太平洋地區與中國不斷擴大的影響力相抗衡，總統拜登今天強調，美國會支持太平洋島國對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和氣候危機。

諾魯、澳洲、紐西蘭等18個島國今天召開太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum），拜登透過影片在開幕致辭中提醒各國領袖，美國捐贈疫苗給發展中國家，「並無附帶條件」。

拜登還承諾會積極對抗氣候變遷，「太平洋島國比任何國家都明白，避免最糟糕的氣候變遷效應將可挽救生命」。

太平洋島國論壇成立於1971年，這是美國在位總統首度在活動中致辭。

拜登說：「美國是一個自豪的太平洋大國，將持續在這個地區做你們所有國家的活躍積極夥伴和朋友。」

他還表示：「自由開放的印太地區對我們每一個國家的安全繁榮以及我們的共同未來至關重要。」

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）歡迎拜登的致辭，並感謝他「強而有力地把美國帶回氣候史上正確的一方」。巴依尼馬拉馬還說，不能讓那些不訂定2050年凈零排放目標的國家有任何藉口。

但區域大國澳洲顯然尚未訂定類似目標，這讓海拔僅有幾公尺的太平洋島國深感憂愁。

在論壇開幕前夕，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）會面，重申美國保衛帛琉的承諾。

國防部發言人柯比（John Kirby）說，兩人均同意太平洋島國地區的戰略重要性及美國在帛琉部署和投資的「關鍵角色」。

面對中國軍力顯着提升，美國早已轉為在太平洋地區輪換部署的模式，並遠離大型基地，好讓它們更難被鎖定。

中國長期在一些太平洋島國以資助興建大型基礎設施來換取影響力，部分人擔心這些國家之後將對北京欠下巨債。

舉例來說，薩摩亞原本打算接受中國資助，建造一座大型港口，但新總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa ）上月就任後表示，將取消這項可能會讓國家舉債過高的計畫。

© 2021 AFP