制衡馬克宏 法國中左派結盟拚6月國會選舉

（法新社巴黎3日電） 因應6月國民議會選舉，法國中左派政黨今天接近形成廣泛聯盟，他們希望在令人失望的總統選舉後，能?在法國總統馬克宏的第二任期提供?有力的反對意見。

廣告 繼續瀏覽後續

綠黨和共產黨已經支持極左派政黨「不屈法國」（LFI）行動，一度強大的左派社會黨（PS）可望跟進。

社會黨談判代表朱維（Pierre Jouvet）告訴歐洲第一電台（Europe 1 radio）：「左派不同的部分並不像所有這一切那樣不可協調。」

他說，談判「距離一項歷史協議只有幾步之遙」，他同時承認，在協議達成前，對政黨綱領和選區分配進行「一些調整」。

「不屈法國」談判代表班巴爾（Manuel Bompard）說：「存在一些癥結，有時是在實質問題上，但主要是在席次問題上。」

向社會黨發出最後通牒，他後來補充說，「談判明天不會繼續下去，那是我們為自己發起一場有效行動所設定的最後期限」。

「不屈法國」領袖、極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）強勢表現，讓他在4月總統大選中差一點進入第二輪決選，而其他左派候選人幾乎全被淘汰出局。

馬克宏（Emmanuel Macron）贏得總統大選後，梅蘭雄立即呼籲選民「選他當總理」，並讓左派獲得國民議會多數席位，以阻止中間派的計畫。

最近幾天的調查顯示，大多數法國選民更願意由馬克宏與來自另一個政治思想派系的總理「共治」。馬克宏因親商被視為有利於富人而受到廣泛批評。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2022 AFP