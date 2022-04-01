制裁俄國影響鱈魚進貨 英國炸魚薯條生意難做

（法新社布萊頓1日電） 英國「名菜」炸魚薯條挺過英國脫歐與COVID-19風暴，正在與通貨膨脹抗衡，但數千家炸魚薯條店卻可能因為俄羅斯入侵烏克蘭導致鱈魚缺貨而受到嚴重衝擊。

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在英格蘭南部海濱度假勝地布萊頓（Brighton），炸魚薯條店Captain's的店主人桑德胡（Pam Sandhu）通常不是愛抱怨的性格。

但她應該塞滿新鮮白魚，等待油炸的巨大冰箱層架上卻是空空如也，能夠端給饑餓顧客的只剩下配菜炸薯條。

英國全國炸魚薯條聯合會（National Federation of Fish Friers，NFFF）主席克魯克（Andrew Crook）表示，在和平時期，英國的炸魚薯條店通常由俄羅斯供應30%至40%漁獲，種類通常是鱈魚和黑線鱈。

而烏克蘭是全球最大的植物油出口國，被使用來油炸這道NFFF所謂的「無庸置疑的英國代表性菜色」。

桑德胡告訴法新社：「烏克蘭發生戰爭後，就沒有魚可以供應，或是數量很少。在這之前，我們會訂貨非常大量的魚，現在只能得到極少量，而且價格是去年的兩倍。」

她指出，植物油也很難取得，加上英國從3月中旬對進口自俄國的白魚加增35%關稅，這些都讓生意很難做。

與此同時，炸魚薯條店業主也因為能源價格高漲受到衝擊。

在3月下旬的一個和煦周五，桑德胡正在擔心進貨的魚可能撐不過周末。她從事這一行已經30年，通常一周工作7日。她表示，她從來沒碰到過進貨和成本會出現這麼多問題。

她的餐廳有個陽台，可以看到布萊頓的圓石灘與碼頭。她3年前買下這個店面，原本計畫於2020年3月開幕。

然而，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隨後來襲，接着是通貨膨脹，現在又發生烏克蘭戰爭以及對俄國制裁，對炸魚薯條業者而言是一場完美風暴。

炸魚薯條這道菜最先於1860年代出現，很長一段時期以來都是勞工階層的佳餚，但由於人口組成與飲食改變，這道菜近年人氣呈現下滑。

炸魚薯條是外帶愛點的一道菜，用舊報紙包裹，佐以鹽和醋，通常還配有碗豆泥和塔塔醬。

克魯克表示：「這向來都被認為是一道便宜的美食，所以我們的利潤非常低，通常要以量取勝。」

「不幸的是，現在受通貨膨脹影響很難保有利潤，利潤實際上消失殆盡。」

克魯克的炸魚薯條店開在英格蘭西北部的蘭開夏郡 （Lancashire），店內一份炸魚薯條定價不得不上漲50便士，來到8.5英鎊（約新台幣320元）。

受到燃油價格上漲影響，英國許多拖網漁船不出海，導致魚價更加上漲。

除此之外，在疫情期間曾一度減少至12.5%的增值稅（VAT）又恢復至20%。克魯克表示，種種因素可能導致全英國1萬家炸魚薯條店當中，高達3000家可能關門歇業。

他預測：「這可能會發生在接下來的6個月。」

© 2022 AFP