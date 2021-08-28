刺殺美參議員羅勃甘乃迪 槍手服刑半世紀獲准假釋

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（法新社洛杉磯27日電） 美國聯邦參議員羅勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）1968年遇刺身故震驚全國，因謀殺罪被判處無期徒刑的男子席漢（Sirhan Sirhan）入獄半世紀後，今天獲准假釋。

現年77歲的席漢先前曾15度申請假釋遭拒。加州假釋委員會今天表決批准假釋，不代表席漢將自動獲釋，仍須經過3個月審查，最終交由州長紐松（Gavin Newsom）批准。然而民主黨籍的紐松9月面臨罷免投票，席漢假釋案發展仍待觀察。

美媒報導，羅勃．甘乃迪的小兒子道格拉斯（Douglas）今天在聽證會上表示，他贊成釋放席漢，還說哥哥小羅勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾致函假釋委員會，以示對席漢的支持。

羅勃．甘乃迪是美國前總統約翰．甘乃迪（John F. Kennedy）的弟弟。約翰．甘乃迪於1963年遇刺身故。

羅勃．甘乃迪當年正在角逐民主黨總統候選人提名，到洛杉磯飯店造勢時中槍身亡。這起命案發生於美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr. ）遇刺喪命的幾個月後，且當時的美國社會為了越戰嚴重分歧。

席漢1969年認罪後遭判死刑，數年後減為無期徒刑。

然而不久後疑點一一浮現，讓外界開始懷疑真正兇手另有其人。

例如，檢方出具法醫報告，顯示死者是遭人從背後近距離開槍，但目擊者宣稱席漢當時是站在死者前方。此外，有證據顯示槍手當晚開了13槍，但席漢身上找到的槍只能裝8發子彈。

席漢曾表示，他在受審時作出歸罪陳述，是因為一名差勁的辯護律師說服他說自己有罪。席漢是擁有約旦公民身分的巴勒斯坦人，他聲稱，不記得曾射殺羅勃．甘乃迪。

席漢也曾說，羅勃．甘乃迪在1967年的六日戰爭（Six-Day War）中支持以色列，他覺得遭到背叛。

© 2021 AFP