前世銀經濟學家查維斯 就任哥斯大黎加新總統

（法新社哥斯大黎加首都聖約瑟8日電） 曾任哥斯大黎加財政部長的經濟學家查維斯（Rodrigo Chaves），今天宣誓就任成為哥國總統，他將在4年任內，致力讓這個拉丁美洲最穩定經濟體之一重拾活力。

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查維斯曾任世界銀行（World Bank）高層，但因性騷擾醜聞離開。他已矢言處理哥斯大黎加的嚴重經濟問題。

哥斯大黎加面臨外債高達國內生產毛額（GDP）約7成、貧窮人口佔23%、失業率14%、公家機關貪腐等問題。

作為國家主要經濟來源之一的旅遊業，則因疫情受到重創。

查維斯在即將卸任的政府擔任過6個月的財長，他4月擊敗本身也有貪腐醜聞的前總統費蓋雷斯（Jose Maria Figueres），贏得總統決選。

60歲的查維斯能挺進決選，跌破不少人眼鏡，因為他在2月首輪投票前，民調僅排名第4。

查維斯在世界銀行任職30多年，但後來因為多名女子投訴性騷而遭到調查。他遭到降職後，辭去世銀職務，進入哥斯大黎加前任總統奎沙達（Carlos Alvarado Quesada）的內閣擔任財長。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）

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