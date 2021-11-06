前國務卿鮑爾逝世 美3任總統齊聚追悼

（法新社華盛頓5日電） 美國3任總統今天齊聚華府國家大教堂一同追悼前國務卿鮑爾（Colin Powell），華府政壇人士也不分黨派，前來參加這位四星上將與資深政治家的喪禮。

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法新社報導，美國總統拜登（Joe Biden）、前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）及前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）與鮑爾遺孀艾瑪（Alma）同坐在前排，共同追思這位非裔開創性人物；鮑爾公職生涯中歷任四朝政府，也贏得全球人士的尊敬。

前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）表示，鮑爾是一位超越時代的人物，他的各種美德有如荷馬史詩一般長，說不完也道不盡：誠實、正直、忠貞，堅守自己曾作呼籲及說過的話。

在鮑爾過世後，曾經批評他的前總統川普今天並未出席喪禮。川普指責鮑爾支持美對伊拉克戰爭。

鮑爾上月18日因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症辭世，享壽84歲。他生前雖完整接種輝瑞/BNT疫苗，但患有罕見血癌多發性骨髓瘤與帕金森氏症，身體相當羸弱。

鮑爾出生於紐約牙買加移民家庭，雖不是美國頂尖西點軍校畢業，但他在軍中仕途順遂，1989年成為美國史上首位非裔參謀首長聯席會議主席，2001年再轉戰外交圈，成為美國首位非裔國務卿。

鮑爾辭世消息一出，美國政壇重量級人士不分黨派，紛紛表達深切哀悼。而他們都有默契，未提及鮑爾生平憾事，也就是他2003年曾在聯合國安理會引述錯誤情資，提倡對伊拉克發動第二次波灣戰爭。（譯者：紀錦玲）

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