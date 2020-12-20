前執行長炸毀原住民聖地 力拓：新執行長元旦上任

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（法新社雪梨20日電） 英澳合資礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）宣布，自2021年1月1日開始，由施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）擔任執行長。

數月前，澳洲古代原住民文化遺址遭炸毀，導致力拓集團前任執行長賈克（Jean-Sebastien Jacques）離職。

民?與投資者強烈反彈，迫使賈克以及兩位高管9月下台。力拓炸毀該神聖古代洞穴，曾獲得西澳州政府批准。洞穴內有4萬6000年前人類活動遺跡的證據。

施陶斯霍爾姆在聲明中表示：「2020年，我們經歷非常難熬的一段時期。」

他還說：「我也深深了解，有必要恢復傳統擁有者和其他利益相關者的信任，我認為這是公司一主要優先事項。」

該文化遺址包含澳洲發現的最古老原住民文物，且原住民PKKP族（Puutu Kunti Kurrama and Pinikura）將這些文物視為神聖。

力拓集團雖獲政府允許，但PKKP族曾警告，放置炸藥將摧毀兩座傳統岩石庇護所。

政府正着手調查此事，建議力拓集團賠償，重建遭破壞地點，並承諾永久暫停開採該地區礦石。

初步報告也建議，所有在西澳營運的礦業公司都應審視與原住民土地所有者達成的協議。在法律保護加?以前，不得破壞任何文化遺產。

© 2020 AFP