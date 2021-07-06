前後任球後柯貝與巴蒂溫網4強對決 搶奪決賽門票

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（法新社倫敦6日電） 現任世界球後巴蒂和前世界球後柯貝今天在溫布頓網球錦標賽，雙雙以直落二盤輕取對手，晉級4強賽，將在8日搶奪10日決賽門票，巴蒂說：「這是終極考驗。」

第一種子巴蒂（Ash Barty）今天以6比1、6比3擒服非種子的澳洲同胞托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic ）。她以往在溫網第四輪就止步，從未往前推進，這是她首度打進溫網4強。這也是1980年以來，首度有兩位澳洲女將在溫網女單8強對決。

25歲的巴蒂夢想在同胞古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）1971年贏得第一個溫網後冠50年後，也在這個大滿貫賽封後，成為第2位在溫網女單摘冠的澳洲選手。

古拉貢在1970年代至1980年代初縱橫世界女子網壇，7度在大滿貫賽封後，1971年同時贏得法網和溫網後冠，其後4度在澳網摘冠，1980年二度在溫網封後。

第25種子德國女將柯貝（Angelique Kerber）今天以6比2、6以3輕取捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova ），第4度闖入溫網4強，這也是她在草地球場贏得的第80場勝利。

柯貝2018年在溫網封後，目前世界排名第28。

4強賽另一場比賽，是第二種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與前世界球後捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova）對決。（譯者：陳政一）

© 2021 AFP