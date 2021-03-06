前法國大使駐英批強生愛說謊 擔心英脫歐恐面臨挑戰

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（法新社巴黎6日電） 前法國駐英國大使白林接受媒體訪問時表示，英國在首相強生帶領下脫離歐洲聯盟（EU）後，要保住全球影響力面臨艱難挑戰。她還說強生有個眾所周知的名聲，就是「愛說謊」。

白林（Sylvie Bermann）2014至2017年出使倫敦，並對2016年的英國脫歐公投有第一手觀察。她今年1月出版法文新書「不列顛尼亞再見」（GoodbyeBritannia，暫譯），書中對這段經驗有些明顯不婉轉的評論，在英國引起一些人側目。

白林在書中也毫不隱藏她對英國政壇深感失望，尤其是對那些帶領英國脫離歐盟的政治人物。她還將強生（Boris Johnson）形容為「毫無悔意的騙子」。

曾任法國駐俄羅斯和駐中國大使的白林，在巴黎接受法新社訪問時表示：「究竟為什麼，當你（英國）在歐盟非常有活力、很成功且深具影響力時，為何會決定要離開？那樣會更辛苦，而且要花很多努力才能在世界上有真正影響力。」

白林還指出，在美國和中國打「新冷戰」的地緣政治背景下，英國的處境將格外艱難，因為美中兩國都會看重歐盟而非英國。「這是一個三角關係，英國要（在其中）扮演角色會更困難。」

白林並認為，英國大肆宣傳和美國間有「特殊關係」，但「最重要是對英國來說特殊」，而非對於美國。她說：「美國往往利用英國作為和歐盟間的橋樑或中介。顯然這個角色現在消失了。」

© 2021 AFP