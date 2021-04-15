前法醫作證：佛洛伊德死於心臟病發作

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（法新社明尼阿波利斯14日電） 美國前白人警官蕭文被控殺害非裔男子佛洛伊德一案正在進行審判，一名退休法醫今天出庭作證說，佛洛伊德死於心臟病發作，起因於他本身的心臟疾病、吸毒與其他因素。

在馬里蘭州擔任首席法醫直至2019年退休的佛勒（David Fowler）告訴明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）法院，佛洛伊德（George Floyd）是死於導致他心律不整的心臟病。

然而這項說法和多名醫學專家的看法相抵觸。多名專家表示，佛洛伊德是死於缺氧。佛洛伊德當時趴在地上，在臉部朝下、手部上銬的情況下，遭蕭文（Derek Chauvin）以膝壓頸超過9分鐘。

這起事件發生在2020年5月25日，過程遭路人拍下後於網路瘋傳，在全美和世界各地引爆示威浪潮，抗議警方暴力執法與種族不公。

然而佛勒表示，他不認為佛洛伊德是死於缺氧，他會將他的死因歸類於「未定」。

來自南非的佛勒表示，佛洛伊德心臟擴大，「所有冠狀動脈都明顯狹窄」，他是死於心律不整，原因在於壓制時的血壓升高與本身的血管粥狀硬化疾病。

他說，佛洛伊德吸食「芬太尼」（fentanyl）與甲基安非他命（Methamphetamine，冰毒），再加上一氧化碳扮演的潛在角色，都是促成他死亡的原因。

根據佛勒，佛洛伊德遭蕭文與其他員警壓制時，就在一輛未熄火警車的排氣管旁；佛勒說他不認為佛洛伊德是死於一氧化碳中毒，但這是他死亡的潛在因素。

蕭文被控二級謀殺，一旦定罪，恐面臨最高40年徒刑。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP