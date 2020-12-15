前營運長控告性別歧視 Pinterest2250萬美元和解

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（法新社舊金山14日電） 主管機關今天的資料顯示，社群平台Pinterest將支付前營運長布洛夫（Francoise Brougher）2000萬美元，就一項性別歧視訴訟達成和解。

根據聯合聲明，這項和解包括Pinterest另投入250萬美元（約新台幣7000萬元）來提升科技界女性等未獲充分代表族群的能見度。

布洛夫和Pinterest的聯合聲明指出：「Pinterest認可營造多元、公平和包容工作環境的重要性，將會繼續進行改善文化的行動。」

根據媒體報導，布洛夫今年稍早提出訴訟，指控總公司設在舊金山的Pinterest付給她的薪水比其他男性同僚低，不讓她參與決策，讓她置身充滿敵意的工作環境，她挺身而出抗議這種對待之後，竟然遭到解僱。

布洛夫8月間提出訴訟時，在網誌發布平台Medium貼文說：「Pinterest有7成用戶是女性，但這家公司卻是由男性主導，女性主管的意見鮮少獲採納。」

「Pinterest的女性主管就算位處高階，也都會被邊緣化、被排擠、被噤聲。」

根據Pinterest網站，全球每月有超過4.4億人使用這個線上布告欄平台，該公司7月底的部落格貼文說，「女性率先接納我們，現在我們的全球用戶仍有6成以上是女性，我們引以為豪」。

創始於2010年的Pinterest是以圖片分享為主軸的社群平台，以虛擬布告欄方式呈現，用戶可用圖片裝飾布告欄，來展現自身嗜好，諸如美食、時尚、旅遊與生活方式等等。

© 2020 AFP