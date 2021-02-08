前球後柯貝澳網首輪落馬 提姆克服開賽不穩晉級

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（法新社墨爾本8日電） 澳洲網球公開賽今天登場，前球後柯貝首輪失利，她認為賽前接受嚴格隔離檢疫是失敗的原因之一；奧地利名將提姆第一盤遭遇亂流，但穩住陣腳勝出，他歸咎硬地球場球速問題。

2016年澳網球後、排名23種子的德國網球女將柯貝（Angelique Kerber）表現失常，在短短1小時10分鐘內以0比6、4比6不敵排名63的美國選手培拉（Bernarda Pera），首輪即遭淘汰。

柯貝飛到墨爾本的航班上有一名乘客的病毒檢測呈陽性反應，她是72名在隔離期間無法離開房間的球員之一。其他球員則可以每天在室外進行5小時訓練。

當被問到隔離是否對她的表現造成影響時，33歲的柯貝說：「肯定是的。」她又說：「老實說，我感覺不到兩周前的節奏。」

2020年奪得美國網球公開賽冠軍的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）今天對戰哈薩克選手古庫舒金（Mikhail Kukushkin），以7比6（7比2）、6比2、6比3勝出。他將首盤出現亂流歸咎於硬地球場球速問題。

排名第3種子的提姆說：「我只是需要一些時間來調整。」他將爭取他的第一座澳網冠軍。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP