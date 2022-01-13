前紅襪左投萊斯特38歲退休 16年MLB生涯畫下句點

（法新社紐約12日電） 3度奪下世界大賽冠軍的強投萊斯特（Jon Lester）今天宣布退休，結束16年的美國職棒大聯盟（MLB）職業生涯。

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萊斯特生涯累計200勝117敗，防禦率3.66，效力過波士頓紅襪、奧克蘭運動家、芝加哥小熊、華盛頓國民與聖路易紅雀，總計出賽452場。

曾5度入選MLB明星賽的萊斯特7日剛過38歲生日，他在剛升上大聯盟時確診淋巴癌與病魔奮鬥，缺席2006年與2007年部分比賽。

萊斯特告訴體育電視頻道ESPN：「當我回到棒球場時，我試着不要把每件事視為理所當然，真的很感激能跟大家一起打球。」

萊斯特之後康復，在2007年與2013年幫紅襪奪得世界大賽冠軍；在小熊2016年贏得自1908年來首座世界冠軍，終結美國職業運動史上最長的冠軍荒時，萊斯特是隊內重要功臣。

萊斯特告訴ESPN：「就身體上而言，投球變得愈來愈困難。過去一年不斷冒出的小毛病，後來變成阻礙表現的大問題。」

他說：「我希望自己還算有點自知之明。我不希望有人跟我說，我再也不能做這件事。我希望能高掛球衣，說聲『謝謝大家，這一路很有趣』。這可能是我決定退休的最大因素。」

2008年，萊斯特在對陣堪薩斯市皇家時投出無安打比賽，這是紅襪史上第18場無安打比賽。

© 2022 AFP