前紐約州長涉強行觸摸案 檢方撤回起訴

（法新社紐約4日電） 美國檢方今天表示，將撤回對前紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）提出的1項性騷輕罪起訴。古莫去年因涉及多項性侵被迫辭職。

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阿爾巴尼郡（Albany County）地方檢察官索亞瑞斯（David Soares）表示，雖然原告「可信」，但他的辦公室無法確定無疑地證明已構成犯罪。

索亞瑞斯在聲明中說：「因此我們知會法庭，不會針對此案起訴，我們也要求不受理由阿爾巴尼郡警長提出的控告。」

古莫去年11月因涉及「強行觸摸」（forcible touching）被控性犯罪輕罪，若定罪最高可被處1年徒刑。這是這位一度呼風喚雨的政治人物去年8月因被控性騷辭職以來，首宗被起訴案件。

此案是由阿爾巴尼警長辦公室所提。時任古莫助理的柯明索（Brittany Commisso）指控古莫2019年12月底第一次不當撫摸她，當時她在州長官邸幫忙草擬講稿，事後古莫建議兩人自拍，卻趁機抓她臀部，接着把手伸進上衣抓胸部。

64歲的古莫原本得在7日應傳喚出庭。

索亞瑞斯是近幾周內，第3位對古莫涉性騷案要求結束刑事調查的地方檢察官。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）發布報告，總結古莫性騷擾包括前下屬等11名女性後，古莫宣布辭職。

古莫極力否認控罪，稱他是政治迫害的受害者。

古莫2020年間因為每天召開疫情記者會掀起全國旋風。

© 2022 AFP