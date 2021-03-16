前總統被捕引眾怒 玻利維亞數城萬人上街抗議

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（法新社拉巴斯15日電） 玻利維亞前總統艾尼茲（Jeanine Anez）被控主導政變推翻她的前任總統莫拉萊斯（Evo Morales）被捕之後，數以萬計民眾今天響應反對派號召，走上街頭表達不滿。

53歲的保守派前總統艾尼茲昨天被依恐怖主義、共謀叛亂等罪名逮捕後，遭到審前羈押。

民眾不顧疫情風險，走上首都拉巴斯（La Paz）、柯加邦巴（Cochabamba）、聖克魯斯（Santa Cruz）、蘇克里（Sucre）、千里達（Trinidad）等地的街頭參加遊行，或在檢察官辦公室前靜坐與和平集會。他們高舉布條，其中一面寫道：「那不是政變，那是詐騙。」

經濟首都聖克魯斯約有4萬人聚集在救世基督廣場（Christ the Redeemer Square），過去這裡只會出現右翼示威。

艾尼茲被捕引來美洲國家組織（Organization ofAmerican States, OAS）斥責，這個組織今天「對再次變成執政黨鎮壓工具的司法機制遭到濫用表示憂心」。

美洲國家組織秘書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）辦公室在聲明中說：「玻利維亞司法體系不能提供最低限度的公平審判保證。」

美洲國家組織呼籲「釋放在這種背景下被捕的人，直到公正的程序和機制就緒，得以判定責任為止」。

秘魯政府表示，在艾尼茲政府麾下擔任部長的利紮拉加（Roxana Lizarraga）已要求秘魯提供庇護。

艾尼茲被捕之後昨天推文寫道：「他們把我送來拘留4個月，等待為從沒發生過的『政變』受審。」

2019年莫拉萊斯不合憲地四連任，引爆民眾長達數周的示威之後，他與多位同黨高層辭職，艾尼茲於同年11月上台。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP