前美網球後史托蘇兒澳網落敗 告別單打生涯

（法新社墨爾本20日電） 曾獲美國網球公開賽冠軍的澳洲女將史托蘇兒在第20次進軍澳洲網球公開賽落敗後，今天感性告別單打賽事生涯。

廣告 繼續瀏覽後續

雖然37歲的史托蘇兒（Samantha Stosur）將繼續與中國搭檔張帥一起參加2022年雙打巡迴賽，但她去年12月已宣布，家鄉澳洲的本屆公開賽將是她的最後一次單打賽事。

史托蘇兒在第二輪賽事以6比2、6比2輸給第10種子、俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

史托蘇兒說：「我已經滿足了，我在澳洲和世界各地都有很多美好時光，這一向令我感到愉快。」

帕芙尤申科娃也向史托蘇兒致意：「她是一個非常棒的人，也是一個了不起的網球運動員，所以謝謝你。」

史托蘇兒職業生涯的亮點是2011年拿下美國網球公開賽冠軍，在決賽中擊敗小威廉絲（Serena Williams）。她還曾打進2010年法國網球公開賽決賽，輸給了義大利好手夏鳳（Francesca Schiavone），倒是世界排名躍升到第四。

她的職業生涯共拿下9項單打賽事冠軍，但她在雙打方面的成就更大，囊括了28次冠軍，包括去年與張帥在美國網球公開賽配對奪冠。

澳洲的世界球後巴蒂（Ashleigh Barty）稱讚史托蘇兒是開路先鋒。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2022 AFP