前美駐聯合國大使鮑爾獲拜登提名任開發總署署長

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（法新社華盛頓13日電） 美國總統當選人拜登今天表示，將提名前美國駐聯合國大使鮑爾掌管美國國際開發總署，由她負責美國的對外援助。拜登並提升這個職位的角色。

鮑爾（Samantha Power）提名獲通過後，將成為美國國際開發總署署長（US Agency for International Development，USAID）。她將和被提名出任氣候特使的前國務卿凱瑞（John Kerry），成為白宮國家安全會議成員。對外援助和氣候議題首次成為華府的重要議題。

拜登在聲明稿中表示：「作為美國國際開發總署署長，鮑爾將成為提升弱勢群體、開創人類進步和發展新時代，以及在全球推動美國利益的強大力量。」

50歲的鮑爾出生於愛爾蘭，曾任戰地記者，2002年以「來自地獄的問題：美國與種族滅絕時代」（A Problem from Hell: America and the Age of Genocide）一書獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）殊榮。

鮑爾是前總統歐巴馬（Barack Obama）的支持者，曾在歐巴馬第2任內擔任美國駐聯合國大使。

© 2021 AFP