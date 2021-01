前美駐聯合國大使鮑爾獲拜登提名任開發總署署長

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓13日電) 美國總統當選人拜登今天表示,將提名前美國駐聯合國大使鮑爾掌管美國國際開發總署,由她負責美國的對外援助。拜登並提升這個職位的角色。

鮑爾(Samantha Power)提名獲通過後,將成為美國國際開發總署署長(US Agency for International Development,USAID)。她將和被提名出任氣候特使的前國務卿凱瑞(John Kerry),成為白宮國家安全會議成員。對外援助和氣候議題首次成為華府的重要議題。

拜登在聲明稿中表示:「作為美國國際開發總署署長,鮑爾將成為提升弱勢群體、開創人類進步和發展新時代,以及在全球推動美國利益的強大力量。」

50歲的鮑爾出生於愛爾蘭,曾任戰地記者,2002年以「來自地獄的問題:美國與種族滅絕時代」(A Problem from Hell: America and the Age of Genocide)一書獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」(Pulitzer Prize)殊榮。

鮑爾是前總統歐巴馬(Barack Obama)的支持者,曾在歐巴馬第2任內擔任美國駐聯合國大使。

