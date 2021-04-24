前首席幕僚爆料 指英相強生無能又沒誠信

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（法新社倫敦23日電） 英國首相強生曾倚重的前幕僚康明茲（Dominic Cummings）今天在部落格寫下長文，指稱強生曾試圖擋下政府內部調查，還想私用政黨捐款翻新官邸，並說強生「不適任也沒誠信」。

英國媒體稍早引述首相官邸匿名官員的說法報導，強生（Boris Johnson）的幕僚指責康明茲外泄強生與億萬富豪戴森（James Dyson）去年初的簡訊往來，內容涉及疫情期間的稅務安排。

康明茲今天透過個人部落格對報導做出反擊，否認外泄簡訊。他表示，政府內部先前曾調查泄密，但後來被強生擋下，因調查結果發現了可能的罪魁禍首，會牽連強生未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）的朋友。

康明茲還說，他曾警告強生不要把保守黨所獲捐款用於翻新首相官邸，這是「不道德、愚蠢且可能違法」的用途。

康明茲在部落格寫道，首相官邸的新任公關主任陶艾爾（Jack Doyle）在強生要求下，向媒體做出許多錯誤指控，「看到首相和他的辦公室遠未達到執政應有的能力和誠信標準，很悲哀」。

首相官邸發言人則回應「所有應申報的捐款都透明申報並公布」，且「首相從未乾預政府的泄密調查」。

英國即將於5月6日舉行全國性地方選舉，連部分保守黨人都擔心康明茲的驚天爆料會帶來負面影響；反對黨工黨（Labour Party）領袖芮納（Angela Rayner）更直指「保守黨人像老鼠一樣在麻袋裡互鬥，陷入愈來愈深的骯髒泥沼」。

爭議纏身的康明茲是2016年推動英國公投脫離歐洲聯盟的軍師，強生2019年7月就任首相後，延攬康明茲為首席顧問。

康明茲在2019年12月大選中協助保守黨大獲全勝，但他經常與同僚衝突，職場關係非常緊張，以致他2020 年11月離職走人。

他最受譴責的一件事是去年違反政府的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施，與家人在英國境內長途旅行，理由是他和妻子出現染疫癥狀，需要親戚幫忙。

© 2021 AFP