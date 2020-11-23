前首腦遭擊斃 伊斯蘭北非蓋達組織選出新領袖

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（法新社巴黎21日電） 賽德情報集團（SITE Intelligence Group）今天表示，伊斯蘭北非蓋達組織（AQIM）前首腦德魯克岱爾（Abdelmalek Droukdel）6月間遭法國部隊擊斃之後，今天選出新領袖。

總部設在美國、監督聖戰士網戰的賽德情報集團表示，阿爾及利亞裔的安納比（Abu Obaida Yusuf al-Annabi）被任命為德魯克岱爾的繼任者。

根據非營利組織「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project），安納比從2015年9月起就一直在美國「國際恐怖主義者」黑名單之列。

他定期出現在伊斯蘭北非蓋達組織的宣傳影片中，2013年還曾要求穆斯林報復法國在馬利的干預。

伊斯蘭北非蓋達組織的前身，是一個在1990年代晚期由激進阿爾及利亞伊斯蘭主義者創辦的組織，2007年他們宣誓對賓拉登（Osama Bin Laden）的蓋達組織（Al-Qaeda）效忠。

這個組織宣稱犯下沙赫爾（Sahel）地區多起攻擊，包括2016年攻擊布吉納法索一間高檔旅館和餐廳，造成30人喪命，其中多數是西方人。

法國在沙赫爾派駐5000多人的部隊，進行反聖戰士的「新月形沙丘行動」（Barkhane）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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