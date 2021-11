前香港眾志主席羅冠聰新書「自由」：獻給所有爭取自由的港人

(法新社倫敦5日綜合外電報導)獲得英國政治庇護的前香港眾志主席羅冠聰4日發表首部英文着作「自由」,並在前言寫下「這本書,獻給所有為爭取自由走上街頭的香港人」,呼籲各界不應遺忘這些港人的犧牲。

這本書全名為「自由━我們如何失去,我們如何奮戰重奪」(Freedom, How We Lose It, And How We Fight Back),從羅冠聰的個人經歷出發,訴說曾經自由的香港如何在中共高壓下迅速陷落,並以此警醒世人,不要把自由民主視為理所當然。

他並在着作前言寫下:「這本書,獻給所有為爭取自由走上街頭的香港人。他們的犧牲,特別是那些為追求民主而被囚禁的朋友的犧牲,不應被遺忘。」

羅冠聰曾投身學生運動,後來成為香港立法會議員,卻因宣示風波遭當局取消資格。反送中運動後,香港去年6月底通過實施港區國安法,羅冠聰於同年7月赴英,今年獲英國政治庇護,並持續在歐美進行援港政治遊說工作。

他近日接受訪問時坦言,對於大部分留港的昔日戰友相繼陷獄,他感到愧疚。但他強調,這份愧疚並非因為覺得自己做了壞事。

被問到在港家人情況時,他則表示,離港後再也沒有和家人聯繫,只是從朋友口中得知他們仍然安好,「他們(家人)可以過好自己的生活。」

