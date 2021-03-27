前CDC主任稱病毒逸自中國實驗室 佛奇：不太可能

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（法新社華盛頓26日電） 前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）接受媒體訪問時表示，他認為新型冠狀病毒是從中國實驗室流出，不過白宮首席醫療顧問佛奇直言這種說法「不太可能」。

川普政府時期的CDC主任芮斐德向美國有線電視新聞網（CNN）說：「要我猜的話，我認為這種病毒早在（2019年）9月、10月就從中國武漢的某處開始傳播。」

芮斐德強調「只是表達個人看法」，說「我還是認為這種病原追本溯源，最有可能從武漢的實驗室外流。其他人不信也不要緊，科學最終會讓一切水落石出。實驗室人員被在實驗室里做的呼吸道病毒感染，也不是什麼稀奇的事。」

芮斐德的觀點與專家認為病毒應是透過動物中介傳到人身上的主流理論大相逕庭，有科研文獻指出新型冠狀病毒基因與蝙蝠身上的冠狀病毒高度近似。

不過國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長、美國總統拜登首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）在簡報會被問芮斐德的說法時，直言「不太可能」。

佛奇說：「病毒如何調整自己、以便能更有效率傳染給人體，這個可能性當然存在。」

他說：「一種可能性是在實驗室里，還有一種更高的可能、也是多數公衛官員所認同的，即病毒可能神不知鬼不覺地在中國社區中傳播，就算沒有個把月，也有幾個星期的時間，才得以在臨床上首度被辨識時，就已適應得相當良好。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）

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